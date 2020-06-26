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Kılıçdaroğlu’na Konak raporu

İZMİR HABERLERİ  | 26.06.2020 17:11 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Ankara’da bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na Konak raporu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Ankara’da bir araya geldi. Özel olarak gerçekleşen görüşmede Batur, Kılıçdaroğlu’na salgın döneminde yapılan çalışmalar ve ilçede gerçekleştirilecek projelerle ilgili bilgiler aktardı.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun makamında gerçekleşen özel görüşmede Batur’a, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da eşlik etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Konak’ta yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bir sunum yaparak, özel bir dosya takdim eden Başkan Batur, ilçede salgın döneminde alınan önlemleri ve atılan adımları aktardı. Salgın nedeniyle zorda kalan vatandaşlara gıda kolileriyle destek verildiğini belirten Batur, esnafın da her zaman yanında olduklarını vurguladı. Uzun süre iş yerlerini açamayan esnafa, işgaliye bedeli alınmayarak destek verildiğini kaydeden Batur, mülkiyeti Konak Belediyesinde bulunan, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının bulunduğu binalardan da kira alınmadığını aktardı. Batur, Roman vatandaşlara da kira desteği sunulduğunu sözlerine ekledi. Batur, Kılıçdaroğlu’na ilçede salgın döneminde başlatılan veresiye defterlerini kapatalım kampanyasıyla, zor durumda kalan vatandaşların ve esnafın yaralarının sarıldığını da aktardı.

Yapılacak çalışmaları da anlattı
Normalleşmeyle birlikte Konak Belediyesinin projelerini hayata geçirme sürecinin de başladığını belirten Batur, Konak’ı baştan ayağa yenileyerek kalkınmasını hızlandıracak çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgileri de Kılıçdaroğlu’yla paylaştı. Gültepe planlarının tamamlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderildiğini belirten Başkan Batur, onay çıkar çıkmaz çalışmalara başlanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’na Beştepeler planlarının son aşamaya getirildiğini de aktaran Başkan Batur, restorasyon çalışmaları yapılan tarihi binaların tek tek kente kazandırılacağını da vurguladı. Kılıçdaroğlu da görüşme sonunda Başkan Batur’a Konak Belediyesinin yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesinin salgın sürecinde başarılı işlere imza attığını vurguladı.

"Üretim süreci devam edecek"
Konak’ta sosyal belediyecilik anlayışıyla, insana dokunan projelere hız verildiğini vurgulayan Başkan Batur, “Göreve gelir gelmez çalışmaya başlamış ve projelerimizi ardı ardına tamamlayarak temel atma ve açılış törenlerimize hazırlanmıştık. Ancak ne yazık ki, tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgını başladı ve biz de tüm yatırımlarımızı durdurarak önceliği halkın sağlığına, virüsle mücadeleye verdik. Normalleşme dönemiyle birlikte de yatırımlarımızı tekrar planladık. Yakında Konak’ta açılışlar ve temel atma törenlerimiz olacak. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na da çalışmalarımızla ilgili detayları aktararak Konak’ta başlayan değişimi anlattım. Konak’ta iş ve üretim süreci tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na Konak raporu

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