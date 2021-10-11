YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı telefonu

11.10.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı nedeniyle AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Bostancı'yı telefonla arayarak, hayatını kaybeden İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyorAvrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor
2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
12:40
İkindi
15:50
Akşam
18:23
Yatsı
19:41

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazartesi

Aura Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Güvenlik Eczanesi
Cankaya
Haziran Eczanesi
Cankaya
Hemşin Eczanesi
Cankaya
Kadıoğlu Eczanesi
Cankaya
Park Yıldız Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Bitiricilik anlamda problemimiz var"

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Bitiricilik anlamda problemimiz var"

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.