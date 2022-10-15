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Kılıçdaroğlu'ndan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'e taziye telefonu

15.10.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'e taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Yeşil'i telefon ile aradığı belirtildi.

Maden kazası ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, kazada hayatını kaybeden maden işçileri için başşağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

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