Kılıçdaroğlu'ndan kadın hakları savunucu Çiğdem Aydın'a başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın'a Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kadın hakları savunucusu Aydın'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Aydın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Kadın hakları için verdiği mücadele asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

