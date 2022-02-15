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Kılıçdaroğlu'ndan kayınpederi vefat eden Davutoğlu'na başsağlığı telefonu

15.02.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan kayınpederi vefat eden Davutoğlu'na başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi vefat eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge'yi kaybeden Davutoğlu'nu telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Misge'ye Allah'tan rahmet, aileye başsağlığı diledi.

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