Kılıçdaroğlu'ndan kayınpederi vefat eden Davutoğlu'na başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi vefat eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge'yi kaybeden Davutoğlu'nu telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Misge'ye Allah'tan rahmet, aileye başsağlığı diledi.



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