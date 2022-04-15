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"Kılıçla hutbe" geleneği Edirne Eski Cami'de 6 asırdır devam ediyor

15.04.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kılıçla hutbe" geleneği Edirne Eski Cami'de 6 asırdır devam ediyor

EDİRNE (AA) - Edirne Eski Cami'de 6 asırdır imamlar cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkıyor.

Osmanlı'da da sürdürülen kılıçla hutbeye çıkma geleneğinin başlangıç tarihi kaynaklarda net olarak belirtilmese de rivayete göre Hz. Ömer'in bu geleneği uyguladığı anlatılıyor.

Bir şehir savaşla alındıktan sonra şehrin büyük camisinde kılıçla hutbe okutmanın oranın fethedildiği anlamına geldiği ifade ediliyor.

Ulu Cami olarak da bilinen Edirne Eski Cami'de cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okutulması geleneği yaklaşık 6 asırdır sürdürülüyor.

-"Madden, manen güçlü kuvvetli olmalarını hatırlatmaktadır"

Eski Cami İmam Hatibi Salih Tatlı, AA muhabirine geleneğin Osmanlı'dan bu yana devam ettirildiğini söyledi.

Geleneğe göre, minbere çıkan imamın cuma hutbesinin duasını sol eline aldığı kılıçla okuduğunu belirten Tatlı, "Bu uygulama Türkiye'mizde birçok ilimizde yapılmakta, Edirne'de de Ulu Eski Cami'de uygulanmaktadır." dedi.

Geleneğin Osmanlı'da kılıç kuşanma, sefere ve tahta çıkmadan önce de yerine getirildiğini ifade eden Tatlı, "Osmanlı'da bir şehir fethedildiğinde o şehirde kılıçla hutbe okunurdu. Ayrıca sultan sefere çıkacağı zaman, padişah tahta çıktığında da bu gelenek sürdürülürdü. Sultan tahta çıkacağı zaman Ulu Cami'de kılıç kuşanma törenleri yapılırdı. Kılıç kuvveti de temsil ettiğinden Müslümanlara işaret verilmektedir. Madden, manen güçlü kuvvetli olmalarını hatırlatmaktadır." diye konuştu.

- Eski Cami

Emir Sultan Çelebi tarafından 1403'te yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, 1414'te tamamlandı. 1749'da yangından, 1752'de de Edirne depreminden zarar gören ve I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne’de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi’nin karşısında yer alıyor.

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