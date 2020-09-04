YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kılıç’tan zabıtalara 194’üncü yıl kutlaması

Kılıç’tan zabıtalara 194’üncü yıl kutlaması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Zabıta Teşkilatının 194’üncü kuruluş yıl dönümü ve zabıta haftası etkinlikleri kapsamında Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, zabıta ekiplerini tebrik etti.Zabıta Müdürlüğünün bir belediyenin en önemli unsuru ve birimi olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Zabıtalarımız bir belediyenin olmazsa olmazıdır” dedi.Zabıta Müdürlüğüne yaptığı ziyarette konuşan Kılıç, “Dünya genelinde ve ülkemizde olduğu gibi Oğuzeli’nde de zorlu bir pandemi sürecinden geçmekteyiz.

Kılıç’tan zabıtalara 194’üncü yıl kutlaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Zabıta Teşkilatının 194’üncü kuruluş yıl dönümü ve zabıta haftası etkinlikleri kapsamında Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, zabıta ekiplerini tebrik etti.
Zabıta Müdürlüğünün bir belediyenin en önemli unsuru ve birimi olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Zabıtalarımız bir belediyenin olmazsa olmazıdır” dedi.
Zabıta Müdürlüğüne yaptığı ziyarette konuşan Kılıç, “Dünya genelinde ve ülkemizde olduğu gibi Oğuzeli’nde de zorlu bir pandemi sürecinden geçmekteyiz. Bu süreçte hepiniz ciddi bir özveri gösterdiniz. Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları her zaman olduğu gibi pandemi süresi boyunca da halkımızın hep yanında olmuştur. Sizler vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli yüzünü gösterirken, halkın sağlığını tehdit edenlere de çelik gibi bir iradeyle devletimizin gücünü gösteriyorsunuz. Sizler bugüne kadar bizleri temsil noktasında mahcup etmediniz. Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırma noktasında daha çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. Zabıta Müdürlüğünde görev alan arkadaşlarımız diğer tüm birimlerdeki mesai arkadaşlarımız gibi Oğuzeli’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışmaya var gücüyle devam edecektir. Mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden özveriyle çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftasını ayrı ayrı kutluyor, yapmış oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kılıç’tan zabıtalara 194’üncü yıl kutlaması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:35
İkindi
16:11
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Umut Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Tiryaki Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk
Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk
Kadoil’den büyük başarı
Kadoil’den büyük başarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.