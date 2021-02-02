‘Kilikya Yolu Projesi’ ile spor turizmi canlandırılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının çalışmalarını sürdürdüğü ‘Kilikya Yolu Projesi’ ile Mersin’in tarihi güzelliklerinin yer aldığı rotasyonda oluşturacak parkurlarla spor ve turizm harmanlanacak, Mersin’de spor turizmi canlandırılacak. Oluşturulacak güzergahlarda trekking, dağ bisikleti gibi parkurlar ve çadır kamp alanları bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Silifke Müze Müdürlüğünün katkılarıyla yürütülen proje kapsamında Macit Özcan Spor Tesislerinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda projenin amacı ve güzergahlar konuşuldu. Güzergah belirleme çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce çalışmaları başlatılan proje kapsamında her hafta sonu güzergah belirleme çalışmaları için saha gezileri yapılıyor. Kaledran-Gülek arası ortaya çıkarılması planlanan Kilikya Yolunun birinci etap çalışması Silifke-Erdemli arasında yapıldı. İlk etapta, Silifke-Tek Kadın, Tek Kadın-Uzuncaburç, Uzuncaburç-Cambazlı, Cambazlı-Mezgit Kale, Mezgit Kale-Cennet Cehennem, Cennet Cehennem-Adam Kayalar, Adam Kayalar-Paşa Türbesi-Kanlı Divane olarak planlanan güzergahlarda rotasyon belirleme çalışmaları yürütülüyor.

“Ulusal ve uluslararası spor turizmine ilimiz adına katkı sunmayı amaçlıyoruz”

Toplantıda, çalışmalarına aylar öncesinden başladıkları projenin amacını anlatan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, “Kilikya Yolu diye adlandırdığımız bu projemizde Mersinimizin tarihi ve kültürel zenginliğini sporla ön plana çıkararak gerek ulusal gerekse uluslararası spor turizmine ilimiz adına bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. İleriki safhalarda hem tarihi dokuyu ön plana alarak trekking parkurları, çadır kampları, konaklama yerleri hem bir dağ bisikleti yapılabilecek parkurlar planlıyoruz. 3-4 yıl sonra da ultra maraton yarışları düşünüyoruz, çünkü bu tarihi doku dünyanın belki de çok az ilinde vardır. Bunu da ön plana çıkararak hayata geçirmek istiyoruz. Hem halkımızın kullanabileceği hem de uluslararası alanda kullanılabilecek parkurlar çıkarmak istiyoruz” dedi. “Amacımız ilimizdeki tarihi dokuyu ön plana çıkararak, spor turizmini geliştirmek”

Daha önce gerçekleştirilen rota tespit aşamasında da değerlendirmelerde bulunan Tarakçı, “Amacımız; Antik Çağdan bu yana gelen çok büyük zenginliği ön plana çıkararak spor turizmini geliştirmek. İsmini Kilikya olarak verdiğimiz bu güzergahın rota tespit aşamalarındayız. Kilikya yolunun duyurulup, ulusal ve uluslararası alandan daha fazla katılımcıyı buraya bekleyerek bu güzel tarihi zenginliğimizi ön plana çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

“Bisiklet, koşu veya yürüyüşlerle parkuru zenginleştirerek cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz”

Projenin paydaşlarından Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan da proje ile Mersin’in arkeolojik değerlerini sporla harmanlamak istediklerini söyledi. Durukan, “Bu çalışma Mersin bölgesinin kültürel zenginlikleri ile sportif etkinliklerini bir araya getirecek olan önemli çalışmalardan bir tanesi. Ören yerleri başta olmak üzere Mersin’in arkeolojik değerlerini tanıtmaya yönelik bir çalışma olarak da değerlendirilebilir. İşin içerisine sporu katarak bu kentin turizmle eksik kalan kısmını belki tamamlayabiliriz diye düşündük. Hem arkeolojiyi hem kültürü hem turizmi hem de sporu bu işin içerisine dahil ederek bazı rotalar çizmek istiyoruz. Bisiklet, koşu veya yürüyüşlerle parkuru zenginleştirerek hem ulusal hem uluslararası alanda ilgi çekici bir cazibe merkezi oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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