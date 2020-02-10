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Kilim müzesi motifleri ilgi çekiyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk kilim müzesi olan ve dış görünümü kilim motiflerinden oluşturulan Sivrihisar Kilim Müzesi, gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Türkiye’nin ilk kilim müzesi olan Sivrihisar Kilim Müzesi, tarihi, sanatı ve geleceği içinde barındırıyor.

Kilim müzesi motifleri ilgi çekiyor

Türkiye’nin ilk kilim müzesi olan ve dış görünümü kilim motiflerinden oluşturulan Sivrihisar Kilim Müzesi, gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Türkiye’nin ilk kilim müzesi olan Sivrihisar Kilim Müzesi, tarihi, sanatı ve geleceği içinde barındırıyor. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi değerleri gün yüzüne çıkararak geleceğe ışık tutan ve kapılarını ziyaretçilerine açan Sivrihisar Kilim Müzesi 21 Mart’ta resmi açılışını yapacak. 150-200 yıllık kilimleri içinde barındıran Sivrihisar Kilim Müzesi’nde her bir kilimin ayrı hikayesi bulunuyor. Geçmişten geleceğe ışık tutan kilimlerin üzerinde bulunan motiflerin her birinde farklı anlam ve hikaye barındırıyor.

Kilim müzesi motifleri ilgi çekiyor

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