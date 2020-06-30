YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kılınç altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Kılınç altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.06.2020 16:11 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ASKİM tarafından Siteler Mahallesinde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.ASKİM ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman halkı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirtip, görev başındaki personele kolaylıklar diledi.Kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Kılınç’a ve görevli personele teşekkür etti.

Kılınç altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ASKİM tarafından Siteler Mahallesinde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
ASKİM ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman halkı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirtip, görev başındaki personele kolaylıklar diledi.
Kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Kılınç’a ve görevli personele teşekkür etti.

Kılınç altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:14
Sabah
05:01
Öğle
12:36
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Akyüz Eczanesi
Merkez
Alev Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Karataş Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Kaçak cep telefonları ve nargile tütünü ele geçirildi

Kaçak cep telefonları ve nargile tütünü ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.