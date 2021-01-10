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Kılınç, belediye borcunun sıfırlandığını açıkladı

10.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Kılınç, belediye borcunun sıfırlandığını açıkladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyenin maliyeye olan borcunun sıfırlandığını müjdeledi.Adıyaman Belediyesinin maliyeye olan borçlarını tamamen kapattıklarını vurgulayan Başkan Süleyman Kılınç, “6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’inci Maddesine istinaden 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen taşınmazların hazineye devri sağlanarak, belediyemizin 50 milyon TL’lik borcu 6 Ocak 2021 tarihi itibariyle mahsup edilerek sıfırlanmıştır.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyenin maliyeye olan borcunun sıfırlandığını müjdeledi.
Adıyaman Belediyesinin maliyeye olan borçlarını tamamen kapattıklarını vurgulayan Başkan Süleyman Kılınç, “6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’inci Maddesine istinaden 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen taşınmazların hazineye devri sağlanarak, belediyemizin 50 milyon TL’lik borcu 6 Ocak 2021 tarihi itibariyle mahsup edilerek sıfırlanmıştır. Yani, 2021 yılının 6 Ocak’ı itibariyle vergi dairesine vadesi geçmiş veya yapılandırılmış borcumuz kalmamıştır. Bütçemizi en doğru şekilde kullanarak hem belediyemizi borçlarından kurtarıp, daha ferah bir şekilde hizmet edilebilmesini sağlayacağız, hem de halkımız için elimizdeki parayla hizmetin en iyisini sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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