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Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahalle ve Yavuz Selim Mahallesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, işçilerle sohbet edip yetkililerden bilgi aldı.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ASKİM ekipleri tarafından yağmur sularının sele dönüşmemesi için Yeni Mahalle Abdulmusa Caddesi’ndeki TOKİ ışıklarında sürdürülen ızgara işlemi ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim İlkokulu civarındaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.İncelemeler sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Halkımızın güvenine layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahalle ve Yavuz Selim Mahallesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, işçilerle sohbet edip yetkililerden bilgi aldı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ASKİM ekipleri tarafından yağmur sularının sele dönüşmemesi için Yeni Mahalle Abdulmusa Caddesi’ndeki TOKİ ışıklarında sürdürülen ızgara işlemi ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim İlkokulu civarındaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
İncelemeler sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Halkımızın güvenine layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından Yeni Mahalle Abdulmusa Caddesinde bulunan TOKİ ışıklarında sürdürülen ızgara çalışması ile Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Yavuz Selim İlkokulu civarındaki sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Gayretle çalışan ekiplerimize kolaylıklar dileyip, yetkililerimizden gerekli bilgileri aldık. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu. Bölge sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

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