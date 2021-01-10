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Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı

10.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi çarşıda yaptığı incelemeleri takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.Tarihi çarşıdaki incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kılınç, “Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi çarşıda yaptığı incelemeleri takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Tarihi çarşıdaki incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kılınç, “Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Özellikle tüm olumsuzluklara rağmen canla başla, çok büyük bir özveri içerisinde kamu adına çalışarak, kamu yararını kendi yararının önünde gören siz kıymetli arkadaşlarımızın günü kutlu olsun. Bu vesileyle vefat eden mesleğin büyüklerine de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Restorasyon çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Kılınç, “Adıyaman’daki turistik mekanların restorasyonuna mümkün olduğu kadar devam ediyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi çarşıda da restorasyon çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu tür mekanlar şehrin kültürü için çok çok önemli. Bu kültürü yaşatmamız lazım. Bu anlamada sadece burası değil, burada farklı meslek gruplarına ait pazarlar da var. İnşallah o pazarlar için de proje çalışmaları yapıyoruz. Hedefimiz bu alanı topyekun güçlendirmek ve yenilemek. Bunun yanında kale etrafında da bir sokak sağlıklaştırma çalışması için girişimlerimiz oldu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan bu konuda gerekli destekler alındı ve çalışmalar için ilk adımlar atıldı. Adıyaman Belediyesi olarak amacımız eski Adıyaman kültürünün günümüzde ve gelecekte de yaşanmasını sağlamak. Çünkü insanları bir arada tutan en önemli etkenlerden birisi de kültürdür. Tüm olumsuzluklara rağmen bunu sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Konuşmanın ardından günün anlamına değer katmak için eline fotoğraf makinasını alarak basın mensuplarının fotoğraflarını kendisi çeken Başkan Kılınç, tekrar programa katılan tüm basın mensuplarının gününü kutlayarak, başarılar diledi.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:39
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Elif Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
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