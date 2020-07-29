Kılınç, itfaiyecilerle birlikte dua etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, özveriyle çalışan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, her sabah yapılan itfaiyeci duasına katıldı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleşen programda personelle kahvaltı yaptıktan sonra günlük itfaiyeci duasına katılan Başkan Kılınç, her türlü doğal afette olay yerine giden ilk ekiplerden bir tanesi olan itfaiyecilerin önemli bir görevi yerine getirdiğini söyleyerek, özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Konuşmanın ardından itfaiye personeli sorun ve taleplerini Başkan Kılınç’la paylaştı.



