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Kılınç’a anlamlı teşekkür

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi tarafından çevre düzenlemesine destek verilen Safvan Çocuk Evinde koruma altında olan çocuklar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür ziyaretinde bulundu.Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette çocuklara eşlik eden Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Safvan Çocuk Evi yöneticileri, kurumlarına verilen destekten dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.Gerçekleşen ziyarette miniklerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç ise çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyleyerek, ihtiyaç duyulduğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.Ziyaret sonunda çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a takdim etti.

Kılınç’a anlamlı teşekkür

Adıyaman Belediyesi tarafından çevre düzenlemesine destek verilen Safvan Çocuk Evinde koruma altında olan çocuklar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette çocuklara eşlik eden Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Safvan Çocuk Evi yöneticileri, kurumlarına verilen destekten dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.
Gerçekleşen ziyarette miniklerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç ise çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyleyerek, ihtiyaç duyulduğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Ziyaret sonunda çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a takdim etti.

Kılınç’a anlamlı teşekkür

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