YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kılınç’tan Ayasofya mesajı

Kılınç’tan Ayasofya mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Cami için mesaj yayımladı.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Danıştay 10.

Kılınç’tan Ayasofya mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Cami için mesaj yayımladı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’nın ibadete açılacağı müjdesini vermesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, mutluluğunu belirtti.
Başkan Kılınç, “Fatih Sultan Mehmed Han’ın kutsal emaneti, İstanbul’un Fethi’nin sembolü Ayasofya Cami hasreti çok şükür son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Cami inşaatı devam ediyor

Cami inşaatı devam ediyor

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:24
Sabah
05:08
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:57
Yatsı
21:34

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Ankara Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Nurun Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Büşra Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kaymakam İmamoğlu hububat hasadına katıldı

Kaymakam İmamoğlu hububat hasadına katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.