Kılınç’tan Ayasofya mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Cami için mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’nın ibadete açılacağı müjdesini vermesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, mutluluğunu belirtti.

Başkan Kılınç, “Fatih Sultan Mehmed Han’ın kutsal emaneti, İstanbul’un Fethi’nin sembolü Ayasofya Cami hasreti çok şükür son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

