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Kılınç’tan hasta ziyareti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.07.2020 16:03 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Yoğun mesaisinden kalan zamanlarını halkla iç içe geçirmeye gayret gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, servislerde hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Yoğun mesaisinden kalan zamanlarını halkla iç içe geçirmeye gayret gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, servislerde hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olduklarını dile getirerek, yaptıkları ziyarette hastaların ve hasta yakınlarının bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorduklarını dile getirdi.

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