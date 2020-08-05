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Kılınç’tan hastane ve yoğun bakımların dolduğu uyarısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.08.2020 17:36 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’da artan Korona Virüs salgınında pozitif vakaların artığını dile getirerek hastanelerine ve yoğun bakım servislerinin dolduğunu vurguladı.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşları Korona Virüsüne karşı tedbirli olmaları konusunda uyararak, “Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok.

Kılınç’tan hastane ve yoğun bakımların dolduğu uyarısı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’da artan Korona Virüs salgınında pozitif vakaların artığını dile getirerek hastanelerine ve yoğun bakım servislerinin dolduğunu vurguladı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşları Korona Virüsüne karşı tedbirli olmaları konusunda uyararak, “Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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