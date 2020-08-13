YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kılınç’tan kentsel dönüşüm müjdesi

Kılınç’tan kentsel dönüşüm müjdesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm projesinin ihale tarihinin belirlendiğini müjdeledi.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın Ankara’da yoğun görüşmeleri sonrası, daha önce kentsel dönüşüm olarak ilan edilen bölgenin ihale tarihi netleşti.AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu (GMDK) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın öncülüğünde AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret eden Başkan Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm ilan ettikleri mahallelerin 12.10.

Kılınç’tan kentsel dönüşüm müjdesi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm projesinin ihale tarihinin belirlendiğini müjdeledi.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın Ankara’da yoğun görüşmeleri sonrası, daha önce kentsel dönüşüm olarak ilan edilen bölgenin ihale tarihi netleşti.
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu (GMDK) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın öncülüğünde AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret eden Başkan Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm ilan ettikleri mahallelerin 12.10. 2020 tarihinde ihalesinin yapılacağını söyledi.
Adıyaman’da uygulanacak olan kentsel dönüşümün ihale tarihini veren Başkan Kılınç, aynı zamanda 2 önemli projeden daha söz etti. Yaptığı açıklamada, Altınşehir evlerinin ve sözleşmesi son aşamada olan Millet Bahçesi’nin durumunu istişare ettiklerini belirtti.
Başkan Kılınç, “Ankara’da, şehrimiz için çok önemli olan projeler hakkında TOKİ Başkanı Ömer Bulutla istişare ettik. Başkan Bulutla görüşmemizi GMDK Başkanı ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın öncülüğünde gerçekleştirdik. AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin de bize eşlik etti. Görüşme esnasında Altınşehir evlerinin ve sözleşmesi son aşamada olan Millet Bahçesi’nin durumunu konuştuk. Kentsel dönüşüm ile ilgili acil olarak yaklaşık 85 dönümlük alan ve 480 konut, Altınşehir ile ilgili istişarede bulunduk. Gelip bakacaklar, hak sahipleri de uygun görürlerse istişarede bulunulacak. Ayrıca kentsel dönüşüm ilan ettiğimiz mahallelerin 12.10.2020 tarihinde ihalesinin yapılacağının müjdesini aldık. Adıyaman’ımıza hayırlı olsun. Bu manada bizleri kırmayıp kabul eden ve projelerimiz hakkında destek veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a, görüşmemize öncülük eden GMDK Başkanı ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a, bize eşlik eden ve her konuda destek veren İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’e ve her projemizde desteğini esirgemeyen AK Parti Adıyaman Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş’a, aynı zamanda ilimizin Ak Parti teşkilatlarına sonsuz teşekkürlerimi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:34
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:30
Yatsı
20:55

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Muhtarlarla tütün toplantısı yapıldı

Muhtarlarla tütün toplantısı yapıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.