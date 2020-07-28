YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kılınç’tan üniversite tercihi yapacak adaylara çağrı

Kılınç’tan üniversite tercihi yapacak adaylara çağrı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, üniversite tercihi yapacak adaylara çağrıda bulunarak, “Geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan kıymetli gençlerimize Adıyaman Üniversitesini tercih etmelerini öneriyorum.

Kılınç’tan üniversite tercihi yapacak adaylara çağrı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, üniversite tercihi yapacak adaylara çağrıda bulunarak, “Geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan kıymetli gençlerimize Adıyaman Üniversitesini tercih etmelerini öneriyorum. Öyle ki, Adıyaman bu gençlerimiz için ikinci bir ev, ikinci bir memleket olacaktır” dedi.
Eğitime büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başarılı öğrencileri kutlayıp, istediği sonucu alamayan öğrencilere azimlerini kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.
6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan tercihlere de değinen Başkan Kılınç, “YKS sonuçları açıklandı. Başarılı olanlarını kutluyor, istediği sonucu alamayanlara üzülmemeleri, direnç ve inatla çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü unutmayın ki siz bu ülkenin geleceğisiniz. Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesi’ni tercih etmeniz, siz kıymetli öğrencilerimiz için bir ayrıcalık olacaktır. Gelince göreceksiniz ki, Adıyaman sizler için ikinci bir ev, ikinci bir memlekettir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:20
Öğle
12:38
İkindi
16:28
Akşam
19:47
Yatsı
21:18

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Engin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

1 Mezra karantina altına alındı

1 Mezra karantina altına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.