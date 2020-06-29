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Kılınç’tan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin en merkezi mahallelerinden olan Hocaömer Mahallesi esnafını ziyaret ederek, pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe ve maske takma uyarısında bulundu.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin en merkezi mahallelerinden olan Hocaömer Mahallesindeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.Ziyaret esnasında sosyal mesafe kurallarına uymayıp, maske takmayan esnafları uyaran Başkan Kılınç, “Sorun ve taleplerini dinlemek için Hocaömer Mahallesindeki esnafımızı ziyaret ettik.

Kılınç’tan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin en merkezi mahallelerinden olan Hocaömer Mahallesi esnafını ziyaret ederek, pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe ve maske takma uyarısında bulundu.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin en merkezi mahallelerinden olan Hocaömer Mahallesindeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Ziyaret esnasında sosyal mesafe kurallarına uymayıp, maske takmayan esnafları uyaran Başkan Kılınç, “Sorun ve taleplerini dinlemek için Hocaömer Mahallesindeki esnafımızı ziyaret ettik. Görevimiz gereği şehrimizi korumak ve geliştirmekle hükümlü olduğumuz için esnafımızdan pandemi süreci boyunca sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyene önem gösterme kurallarına uymalarını istedik. Ancak el birliğiyle bu süreci atlatabileceğimiz uyarısında bulunduk” diye konuştu.

Kılınç’tan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı

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