Kilis Belediye Başkanı Perşembe günü seçilecek

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un yerine belediye meclisi üyelerinden biri Perşembe günü seçileceği bildirildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi günü tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un yerine belediye meclisi üyelerinden bir kişi, 2024 yılı yerel seçimlere kadar belediye başkanlığı görevini yürütecek. Belediye meclisi 22 Ekim Perşembe günü Saat 11.00’de belediye meclisinde toplanarak, yeni belediye başkanını seçecek. AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte Ankara’ya çağrılan Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Servet Ramazan ile Meclis üyesi Mehmet Fatih Yalçın görüşmelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Servet Ramazan ile Meclis üyesi Mehmet Fatih Yalçın’dan birinin Perşembe günü belediye başkanı seçilmesi bekleniyor.

