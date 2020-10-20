YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis Belediye Başkanı Perşembe günü seçilecek

Kilis Belediye Başkanı Perşembe günü seçilecek

KİLİS HABERLERİ  | 20.10.2020 10:22 | Son Güncelleme

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un yerine belediye meclisi üyelerinden biri Perşembe günü seçileceği bildirildi.12 Ekim 2020 Pazartesi günü tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un yerine belediye meclisi üyelerinden bir kişi, 2024 yılı yerel seçimlere kadar belediye başkanlığı görevini yürütecek.

Kilis Belediye Başkanı Perşembe günü seçilecek

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un yerine belediye meclisi üyelerinden biri Perşembe günü seçileceği bildirildi.
12 Ekim 2020 Pazartesi günü tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un yerine belediye meclisi üyelerinden bir kişi, 2024 yılı yerel seçimlere kadar belediye başkanlığı görevini yürütecek. Belediye meclisi 22 Ekim Perşembe günü Saat 11.00’de belediye meclisinde toplanarak, yeni belediye başkanını seçecek. AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte Ankara’ya çağrılan Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Servet Ramazan ile Meclis üyesi Mehmet Fatih Yalçın görüşmelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Servet Ramazan ile Meclis üyesi Mehmet Fatih Yalçın’dan birinin Perşembe günü belediye başkanı seçilmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Düğün olmayacak mı? Düğün olmayacak mı?
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

Kilis Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:21
İkindi
15:27
Akşam
17:56
Yatsı
19:10

Kilis Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Şekeroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Görüntü kirliliğine neden olan bina yıkılacak
Görüntü kirliliğine neden olan bina yıkılacak
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi
Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.