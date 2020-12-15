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Kilis Belediyesi tempo yükseltti

KİLİS HABERLERİ  | 15.12.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Vatandaşlara kaliteli, hızlı bir şekilde hizmet götürmek için belediyenin bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.Başkan Servet Ramazan, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un hayali ve projelerini hayata geçirmik için çalıştıklarını ifade ederek, “Bir yandan uyguladığımız projelerin devamı, bir yandan önümüzdeki yıl uygulanacak projelerin takibi için çalışırken, bir yandan da rutin belediye hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz.

Kilis Belediyesi tempo yükseltti

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Vatandaşlara kaliteli, hızlı bir şekilde hizmet götürmek için belediyenin bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.
Başkan Servet Ramazan, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un hayali ve projelerini hayata geçirmik için çalıştıklarını ifade ederek, “Bir yandan uyguladığımız projelerin devamı, bir yandan önümüzdeki yıl uygulanacak projelerin takibi için çalışırken, bir yandan da rutin belediye hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kent genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye olarak çevreye her zaman önem veriyoruz. Halk sağlığını korumak amacıyla tüm kurum, cadde ve sokaklarımızın dezenfekte işlemlerini tek tek periyodik bir şekilde devam ettiriyoruz. Daha sağlıklı yarınlarımız için lütfen kurallara uymaya riayet edelim. Su İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Ekrem Çetin mahallesi,Yavuz Sultan mahallesi, Oylum mahallesi, Bölük mahallesi, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu mahallesinde, kanal bağlantısı çalışmaları ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını tamamladı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Ekrem Çetin, Şörhabil, Müslüman Bey, Kazım Karabekir, mahallelerimizde bordür, parke, kilit taşı, kaldırım yapımı, asfalt yama, tadilat bakım ve onarım çalışmalarına devem ediyor” dedi.

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