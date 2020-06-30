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Kilis Heyeti Bakan Ersoy ile bir araya geldi

KİLİS HABERLERİ  | 30.06.2020 18:21 | Son Güncelleme

Kilis heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret ederek, destek istediler.Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın’dan oluşan Kilis heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret etti.Belediye Başkanı Bulut, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u Kilis heyeti olarak ziyaret ettik.

Kilis Heyeti Bakan Ersoy ile bir araya geldi

Kilis heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret ederek, destek istediler.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın’dan oluşan Kilis heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret etti.
Belediye Başkanı Bulut, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u Kilis heyeti olarak ziyaret ettik. Oylum höyük kazı çalışmalarının hızlandırılması ve Kilis’teki tarihi dokunun canlandırılması adına yapılan projelere destek istedik. Bakanımıza vereceği desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Milletvekili Dülger, “Kilis heyeti olarak Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. Kilis’teki tarihi dokuyu canlandırmak adına yapılan projelere ve Oylum Höyük Kazı Çalışmalarının hızlandırılması konusunda destek istedik. Bakanımıza vereceği desteklerden ve nazik kabullerinden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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