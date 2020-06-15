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Kilis heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

KİLİS HABERLERİ  | 15.06.2020 17:23 | Son Güncelleme

Kilis heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek kentin sorunlarını konuştular.Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Kormaz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

Kilis heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Kilis heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek kentin sorunlarını konuştular.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Kormaz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi. Milletvekili Dülger, “ Kilis -Musabeyli yol ayrımı , kuzey çevre yolu projesi ve hastane bağlantısı ile güney çevre yolu, köprülü kavşak projeleri ile ilgili çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Taleplerimizi ve uygulamaların takipçisi olacağın belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’ na teşekkür ediyoruz” dedi.

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