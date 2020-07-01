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Kilis heyeti Bakan Kurum ile bir araya geldi

KİLİS HABERLERİ  | 01.07.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kilis heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, bolge projeleri için destek istediKilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın’dan oluşan Kilis heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Kilis heyeti Bakan Kurum ile bir araya geldi

Kilis heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, bolge projeleri için destek istedi
Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın’dan oluşan Kilis heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Kilis heyeti, Bakan Kurum’a köy yolları, TOKİ konutları, Millet Bahçesi, tarihi dokuyu koruma projesi, ilçe belediyelerine destekler, özel idare ve belediyere araç temini ile ilgili konuları görüşülerek, destek istendi.

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