YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis heyeti Bakan Varank ile bir araya geldi

Kilis heyeti Bakan Varank ile bir araya geldi

KİLİS HABERLERİ  | 09.03.2020 18:04 | Son Güncelleme

Ankara’ya giden Kilis heyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ettiler.

Kilis heyeti Bakan Varank ile bir araya geldi

Ankara’ya giden Kilis heyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Bulut, "Kilis heyeti olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ‘ı ziyaret ettik. OSB’deki yatırımları hızlandırmak için alt yapı çalışmasıyla ilgili ödenek talebinde bulunduk. Her konuda bize yardımcı olacağını ve Kilis’e gelme sözünü veren bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti

Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti

Kilis Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:44
Öğle
12:47
İkindi
16:05
Akşam
18:40
Yatsı
19:54

Kilis Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Canözer Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi

Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi

Vali Soytürk’ün acı günü

Vali Soytürk’ün acı günü

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Genel Müdür Turşucu Kütüphaneyi inceledi

Genel Müdür Turşucu Kütüphaneyi inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.