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Kilis heyeti bakanlarla görüştü

KİLİS HABERLERİ  | 16.06.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kilis heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek kentin sorunlarını konuştular.Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Kormaz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi.Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldiklerini ifade ederek, “Kilis OSB’nin altyapısı için ödenek talebinde ve 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği projenin hızlandırılmasını istedik.

Kilis heyeti bakanlarla görüştü

Kilis heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek kentin sorunlarını konuştular.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Kormaz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldiklerini ifade ederek, “Kilis OSB’nin altyapısı için ödenek talebinde ve 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği projenin hızlandırılmasını istedik. İlgi ve alakalarından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a teşekkür ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaretimizde Kilis-Akbez duble yol, İlimizin kuzeyine yapılacak olan Anadolu bulvarı (Kuzey Çevre Yolu),Yeni hastane yolu ve Hastane ve Ekrem Çetin kavşağına yapılacak olan alt geçit projeleri ile ilgili sunum yaparak ilimizin ileriye dönük tüm ulaşım sorunlarını ve çözüm taleplerimizi sayın bakanımıza aktardık. İlgi ve alakalarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’ na teşekkür ediyoruz” dedi.

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