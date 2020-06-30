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Kilis heyetinden anlamlı ziyaret

KİLİS HABERLERİ  | 30.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Kilis heyeti, Unesco Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof.

Kilis heyetinden anlamlı ziyaret

Kilis heyeti, Unesco Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’u ziyaret ederek, Kilis’in Kültürel Miras listesine alınmasını istediler.
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis’in geçmişinin yüz yıllara dayandığını ifade ederek, “Kilis’imizin tarihi ve kültürel değerlerinin Unesco’nun Kültürel Miras Listesine eklenmesi hususuyla ilgili ön görüşmeler yapmak üzere, Kilis Valimiz Recep Soytürk ve Milletvekili arkadaşım Ahmet Salih Dal ile birlikte Unesco Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’u ziyaret ettik. Prof. Dr. M. Öcal Oğuz başkanımıza nazik kabulleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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