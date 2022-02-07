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Kilis Kent Konseyi, engelli öğrencilerin saç tıraşlarını yaptırdı

07.02.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Kent Konseyi, engelli öğrencilerin saç tıraşlarını yaptırdı

KİLİS (AA) - Kilis Kent Konseyi tarafından bir okulda engellilerin saç bakımı ve tıraşları yapıldı.

Kilis Özel eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte, Kilis Kent Konseyi tarafından okula getirilen 7 berber, 17 engelli öğrenciyi ücretsiz tıraş etti.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı ve Kilis Özel eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Salcan, gazetecilere, öğrencilerin farklı ortamda rahat edemedikleri için tıraşların okulda yapıldığını söyledi.

Kendileri için harika bir başlangıç olduğunu aktaran Salcan, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 12 erkek, 5 kız öğrencimiz şu anda tıraş oluyorlar." dedi.

Kilis Kent Konseyi Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ise engellilerle sürekli beraber zaman geçirdiklerini ifade etti.

Kuaför Dilan Özer de Kent Konseyi tarafından davet edildiklerini ve burada bulunmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, kuaförlere hediye verdi.

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