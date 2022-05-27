Kilis, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da "27 Mayıs darbesi" kınandı

KİLİS (AA) - Kilis, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da AK Parti il temsilcilikleri tarafından 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 62'nci yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Kilis İl Başkanlığı önünde toplanan ve dövizler açarak kınama yapan partililer adına konuşan İl Başkanı Murat Karataş, Türkiye'nin birçok kez darbelere maruz kaldığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin ise 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'de darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Karataş, "Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odaklar varlığını devam ettirerek. En son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalıştılar. Ancak milletimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla oyunlarını bozmuştur." dedi.

- Malatya

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Medya ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahmut Boyraz, partisinin il başkanlığında, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 62'nci yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Darbelerin demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar verdiğini bildiren Boyraz, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960’ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır."

- Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de parti üyeleriyle Ulu Cami Meydanı'nda yaptığı açıklamada 27 Mayıs darbesini kınadı.

Görgel, Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini andıklarını dile getirdi.

- Adıyaman

Parti binasında partililerle bir araya gelen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise 27 Mayıs Darbesi'nin milletin kanayan yarası olduğunu aktardı. Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad eden Dağtekin, şunları kaydetti:

"Asıl dikkat çekmem gereken bir husus var, Cumhuriyet Halk Partisi o gün ne yaptıysa bugün hala huyundan vazgeçmiş değil. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun son demeçleri de gösteriyor ki hala demokrasiden, özgürlüklerden yana değil, onun hayali acaba yeni bir darbeyi nasıl yapabilirim."

