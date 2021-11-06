Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda Kilis ve Gaziantep'te belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şehit Polis Özel Harekat Cihat Şahin ve Şehit Polis Özel Harekat Fatih Doğan'ın adının verildiği operasyonda, A.A, G.E, O.B, N.K, M.E.D, E.A, M.C.D, A.M.M. ve M.D. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 31,94 gram metamfetamin, 17,01 gram sentetik uyuşturucu, 0,94 gram eroin, 0,38 gram parçalanmış uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 tabanca ve buna ait 30 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.



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