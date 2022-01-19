Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

KİLİS (AA) - Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla kent beyaza büründü. Sürücüler kar nedeniyle kayganlaşan yollarında kontrollü şekilde ilerledi.

Kilis Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ile yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışında kapanan yolları açmak için personellerimiz ve araçlarımızla çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere ulaşımı rahatlatmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız 7/24 aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan yollarda mahsur kalan araçları kurtarmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça, İl Genel Meclisi Başkanı Şıh Mehmet Yalçın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer de yolda mahsur kalan sürücüleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Jandarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Viranşehir-Diyarbakır yolunda tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar temizleme ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, yolda kalan araçlar için çalışma yürütüyor.

- Malatya

Malatya'nın Darende ilçesinde kar nedeniyle yolda kalanlara sıcak yemek dağıtılıyor.

İlçede öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle D 300 kara yolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı. Yolda kalan tır sürücülerine kaymakamlık tarafından sıcak yemek servisi yapılıyor.

Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, yol açma çalışması ile mahsur kalan tır ve araçları kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Öte yandan 50’ye yakın kırsal mahallenin yolunun kapandığı ilçede, Malatya Büyükşehir ve Darende belediyeleri ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

