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Kilis ve Gaziantep’te 13 adresi eş zamanlı operasyon

05.02.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Kilis ve Gaziantep’te 13 adresi eş zamanlı operasyon

Polis, Kilis ve Gaziantep’te, 13 adrese eş zamanlı düzenlene operasyonda sokak satıcısı uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi ile yakalandı.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen planlı çalışma Kilis ve Gaziantep’te 13 adreste eş zamanlı olarak Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında yapılan Şehit Bomba imha Uzmanı Polis Memuru Murat Mimiroğlu operasyonunda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, Kilis ve Gaziantep’te, 13 adrese eş zamanlı düzenlene operasyonda sokak satıcısı uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi ile yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen planlı çalışma Kilis ve Gaziantep’te 13 adreste eş zamanlı olarak Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında yapılan Şehit Bomba imha Uzmanı Polis Memuru Murat Mimiroğlu operasyonunda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon öncesinde ve operasyon günü toplamda 25,81 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi ve 1 adet tabanca ile 32 tabancı fişeği ele geçiridi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli LA, C.A, M.H, Ş.D, M.Y, M.Ş.A, M.D ve M.V isimli şahıslar mahkemece tutuklanırken, M.B isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kilis ve Gaziantep’te 13 adresi eş zamanlı operasyon

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