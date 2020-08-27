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Kilis’de fırınlarına sıkı denetim

KİLİS HABERLERİ  | 27.08.2020 17:58 | Son Güncelleme

Kilis’te, ekmek üretimi yapan işletmeler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetlendi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri, fırınlar üzerinde hijyen şartlarına uyulup uyulmadığının yanı sıra Covid 19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sıkı bir şekilde denetlendi.Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl ve ilçe müdürlükleri tarafından başlatılan denetimler düzenli olarak devam edeceğini ifade ederek, “ İşletmelerde özellikle hijyen konusunda meydana gelebilecek aksaklıklara asla müsamaha gösterilmeyecek.

Kilis’de fırınlarına sıkı denetim

Kilis’te, ekmek üretimi yapan işletmeler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri, fırınlar üzerinde hijyen şartlarına uyulup uyulmadığının yanı sıra Covid 19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sıkı bir şekilde denetlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl ve ilçe müdürlükleri tarafından başlatılan denetimler düzenli olarak devam edeceğini ifade ederek, “ İşletmelerde özellikle hijyen konusunda meydana gelebilecek aksaklıklara asla müsamaha gösterilmeyecek. Kilislilerin güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak bizim en büyük hedefimiz ve amacımız. Bu konuda kesinlikle tavizimiz yok. Bu açıdan işletmelerimizin bu konuda titiz ve dikkatli davranmalarını istiyoruz. Ayrıca Covid 19 ile mücadele kapsamında ilgili işletmelere uyması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler dağıtılmakta ve birebir olarak ekiplerimiz tarafından anlatılmaktadır. Hiçbir gıda işletmesinin hijyenden ödün vermesini kabul etmeyiz" dedi.
İl Müdürü Kökçüoğlu, Gıda konusunda bir sıkıntı yaşamamaları için bütün imkanları seferber ettiklerini ve aralıksız olarak denetimler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kilis’de fırınlarına sıkı denetim

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