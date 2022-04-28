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Kilis'e özgü Zabaran çeşidi patlıcanın dikimine başlandı

28.04.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'e özgü Zabaran çeşidi patlıcanın dikimine başlandı

KİLİS (AA) - Kilis bölgesine özgü yaygın olarak tüketilen Zabaran çeşidi patlıcan toprakla buluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerel çeşit olarak tescil edilen Zabaran patlıcanının dikimi merkeze bağlı Yavuzlu köyünde yapıldı.

Çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Fidenin hazır, toprağın tavda, çiftçimizin meraklı ve çalışkan olduğunu gördük sizlerle birlikte fide dikelim istedik. Siz çiftçilerimizin burada yaptığı üretim ilimiz ve ülkemiz için çok büyük önem ifade etmektedir. Son yıllarda değişik nedenlerle tarımsal üretim az olduğunda yaşanan sıkıntıları hepimiz gördük. Bunun için biz üretiminin her aşamasında siz üreticilerimizin yanında ve destekçisiyiz. Şimdiden bereketli ürün ve bol kazançlar dileriz."

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