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Kiliseden rahatsız oldu tekbir getirdi! Kızılcık Şerbeti'nde papazdan Pembe'ye gündem olan yanıt!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.09.2024 09:59
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Kızılcık Şerbeti'nin ses getiren 69. bölümünde Görkem, Nilay ve Pembe'nin yanlışlıkla kiliseye girdiği sahne gündem oldu. Kiliseye girdikten sonra hemen çıkmak isteyen Pembe'ye papazdan ders niteliğinde bir yanıt geldi.

Kiliseden rahatsız oldu tekbir getirdi! Kızılcık Şerbeti'nde papazdan Pembe'ye gündem olan yanıt!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yine şaşırtan sahneleriyle gündem oldu. Yeni bölüme Apo'nun Alev bebeği kucağına alarak Pembe'nin kapısını çalması damga vururken kilise sahnesi de gündem oldu.

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PAPAZDAN DERS NİTELİĞİNDE YANIT!

Gündem olan sahnede Ayasofya’yı ziyaret eden Görkem, Pembe ve Nilay birden kendilerini kalabalık bir grubun içerisinde buldu ve yanlışlıkla kiliseye girdi. Girer girmez şoke olan üçlü Kelime-i şehâdet getirdi. Kiliseye gittiği için Doğa'ya kızan Pembe'ye Nilay "Doğa'nın ahı tuttu" dedi.

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Endişeli gözlerle etrafa bakan üçlü tekbir getirerek yanlarına gelen papazı karşıladı. Nilay da "Bizi asla açamayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi. Kiliseden çıkmak istediğini söyleyen Pembe'ye de papaz, kulağa küpe yapmalık bir yanıt verdi.

Papaz, "Endişe etmeyin. Buraya gelmekle günaha girmezsiniz, burası da Allah’ın bir evi. Tıpkı cami gibi… Dinlerin farklılığı insanlığın zenginliğidir. Nasıl bir müslüman buraya geldiğinde günaha girmiyorsa bir hristiyan da camiye girince günaha girmez. Hangi dine inanırsanız inanın önemli olan insanlığa hizmet etmektir. İşte o zaman gerçek inancın ışığını yakmış oluruz. Dinlerin kardeşliği insanlığın barışı için olması gereken tek yoldur." dedi.

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Kızılcık Şerbeti
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