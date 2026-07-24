Mine Tugay 48. yaşında! Bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi

“Zalim İstanbul”, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ve “Yalan Dünya” gibi yapımlarda rol alan Mine Tugay kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Şu sıralar tatilde olan oyuncu yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti.

Tatilin keyfini çıkaran Mine Tugay, bikinisiyle teknede uzandığı kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

48 yaşını kucaklayan ünlü oyuncu, paylaşımında doğum gününü kutladı. Tugay paylaşımına, "İyi ki doğdum, iyi ki varım. Daha 4 gün var ama olsun, ben erken kutluyorum.” ifadelerini yazdı.

Fit görünümüyle dikkat çeken Mine Tugay’a takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Oyuncu tekne pozlarıyla, "Gençlere taş çıkarıyor" dedirtti.