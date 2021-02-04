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Kilis’in nüfus istatistikleri

04.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Kilis’in nüfus istatistikleri

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis ve ilçelerinin nüfusu 142 bin 792 kişi olarak açıklandı.İstatistiklere göre, Kilis merkezin nüfusu 105 bin 218 kişi olarak belirlenirken, Kilis merkez köyleri ile birlikte nüfusu 118 bin 725 kişi oldu.

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis ve ilçelerinin nüfusu 142 bin 792 kişi olarak açıklandı.
İstatistiklere göre, Kilis merkezin nüfusu 105 bin 218 kişi olarak belirlenirken, Kilis merkez köyleri ile birlikte nüfusu 118 bin 725 kişi oldu. Elbeyli ilçe merkezinin nüfusu 2 bin 34 kişi köyleri ile birlikte Elbeyli toplam nüfusu 5 bin 841, Musabeyli ilçe merkezi nüfusu bin 190 kişi köyleri ile birlikte Musabeyli toplam nüfusu 13 bin 123, Polateli ilçe nüfusu bin 124 kişi köyleri ile birlikte Polateli toplam nüfusu 5 bin 103 kişi olarak belirlendi.

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Kilis Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:24
Öğle
12:50
İkindi
15:42
Akşam
18:07
Yatsı
19:23

Kilis Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Özkaptan Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

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