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Kilis'in önemli lezzetlerinden "Şıhılmahşe" coğrafi işaretle tescillendi

05.10.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'in önemli lezzetlerinden "Şıhılmahşe" coğrafi işaretle tescillendi

Kilis'in önemli lezzetlerinden "Şıhılmahşe" coğrafi işaretle tescillendi

KİLİS (AA) - Kilis mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Şıhılmahşe​​​​​​​" coğrafi işaretle tescil edildi.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Şıhılmahşe​​​​​​​" için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Servet Ramazan, girişimler sonucunda "Şıhılmahşe"nin coğrafi işaret tescil belgesini teslim aldıklarını belirtti.

Belediye olarak kente özgü birçok ürüne coğrafi işaret almak için girişimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini aktaran Ramazan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kilis'in önemli lezzetlerinden

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Coğrafi işaret kilis belediyesi tescil

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