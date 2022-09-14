YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'in üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

Kilis'in üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

14.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir: - "İlimizde geçen yıl 500 ton pekmez üretimi yapılırken bu yıl bin ton beklentimiz var. Üretilen pekmez, Türkiye'nin her tarafına gidiyor" - Üretici Muammer Ceritlioğlu: - "Üzümü bağdan topladıktan sonra getirip, basarak suyunu çıkarıyoruz. Makineden çektirmiyoruz çünkü çekirdekler kırıldığı için pekmezin tadı kaçıyor"

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis'te, bağ bozumundan sonra meşakkatli çalışmalarla pekmeze dönüştürülen üzüm, tüketicilere sunuluyor.

Üreticiler, tarladan topladıkları üzümlerin içerisine kil karıştırarak geleneksel yöntemlerle havuzlarda ezerek şıra elde ediyor.

Odun ateşinde bakır kazanlarda kısa bir süre kaynatılan üzüm suyu, üzüm ve kil toprak tortusundan arındırılması için bidonlara konulup birkaç saat dinlenmeye alınıyor. Daha sonra tepsilere konulan üzüm suyu, 3 gün güneşte bekletilerek istenilen kıvama kavuşuyor.

Geçmişten bu yana geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi hazırlayan üreticiler, katkı maddesi kullanmadan çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra pekmezi hazır hale getiriyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, kentin önemli gelir kaynaklarından olan üzümün hasadının yapıldığını söyledi.

Kentte 160 bin dekarda üzüm üretimi yapıldığını anlatan Özdemir, pekmezin ekonomik getirisinin üzümden daha fazla olması dolayısıyla üreticilerin bu alana yöneldiğini ifade etti.

Geçen yıla göre rekoltenin daha fazla olacağını, bunun da pekmez üretimine ciddi şekilde yansıyacağını belirten Özdemir, "İlimizde geçen yıl 500 ton pekmez üretimi yapılırken bu yıl bin ton beklentimiz var. Üretilen pekmez, Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Pekmezi soğuk iklim bölgeleri daha çok tüketmektedir." dedi.

Ortalama 6 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez elde edildiğini dile getiren Özdemir, geleneksel yöntemlerle üretilen "gün pekmezi"nin zorlu bir süreçten geçerek sofralara geldiğini kaydetti.

- "Güneşte olduğu için daha lezzetli oluyor"

Pekmez üreticisi 62 yaşındaki Muammer Ceritlioğlu da yaklaşık 60 dönüm üzüm bağının olduğunu, 15 yıldan beri de pekmez ürettiğini ifade etti.

Pekmez satışlarının iyi olduğunu belirten Ceritlioğlu, "Üzümü bağdan topladıktan sonra getirip, basarak suyunu çıkarıyoruz. Makineden çektirmiyoruz çünkü çekirdekler kırıldığı için pekmezin tadı kaçıyor. Üzüm suyunu daha sonra biraz kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra bidonlarda duruluyoruz. Ardından tepsilere koyarak birkaç gün güneşte bekletiyoruz. Tamamen doğal. Bakır kazanlarda kaynatmayı tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gün pekmezi üretimi yaptıklarını dile getiren Ceritlioğlu, şunları kaydetti:

"Kara ve gün pekmezi var. Kara pekmez ateşte, gün pekmezi güneşte oluyor. Güneşte olduğu için daha lezzetli oluyor. Aynen bal gibi oluyor. Müşterilerimiz hazır. 15 yıldan beri müşterilerim pekmezi alıyor. Gittikçe müşterilerim artıyor. 30 kilogramla pekmez üretimine başladım, şu an 2-2,5 tona kadar çıktı. En fazla İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'ya pazarlıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilis'te fabrikada çıkan yangın söndürüldüKilis'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü
İçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladıİçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladı
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandıEdirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
pekmez üzüm Çiftçi Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:32
İkindi
16:04
Akşam
18:49
Yatsı
20:04
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.