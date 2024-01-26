Kilis'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut, Körahmethöyüğü, Çakmak ve Bozkaya köylerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Özel İdare Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine, ekiplerin görevlerinin başında olduğunu ve iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışmaları yaptığını belirtti.

Şu an itibarıyla tüm yolların açık olduğunu ifade eden Küçükoğlu, köy yollarında her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

