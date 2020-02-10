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Kilisli esnaftan marketler zincirine tepki

KİLİS HABERLERİ  | 10.02.2020 09:22 | Son Güncelleme

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Ulusal market zincirlerinin esnafın işini bitirme noktasına getirdiğini söyledi.KESOB Başkanı Şevket Memiler, Herkesin malumu olduğu üzere son yıllarda Kilis’te ulusal markaların Kilis’e açtıkları şube sayısında çok ciddi bir artış görüldüğünü belirterek, “ Neredeyse her köşe başında bir zincir marketin şubesi yer almaktadır.

Kilisli esnaftan marketler zincirine tepki

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Ulusal market zincirlerinin esnafın işini bitirme noktasına getirdiğini söyledi.
KESOB Başkanı Şevket Memiler, Herkesin malumu olduğu üzere son yıllarda Kilis’te ulusal markaların Kilis’e açtıkları şube sayısında çok ciddi bir artış görüldüğünü belirterek, “ Neredeyse her köşe başında bir zincir marketin şubesi yer almaktadır. Bu marketler sadece gıda yada belirli başlı ürünler değil, neredeyse bir evin tüm sarf malzemelerini bulundurmaktadır. Bu marketlerin şehre yada şehrin ekonomisine katkıları sadece çalıştırdıkları belirli sayıda personel olup bunun dışında Kilis’e en ufak bir katkıları yoktur. Hatta tam aksine şehrin kısıtlı kaynaklarını da sömürmekte ve holding kasalarına bu kaynağı akıtmaktadır” dedi.
Memiler, Anayasanın 173’ncü maddesinde yer alan "Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır." maddesi ile esnafın devlet güvencesi altında anayasal bir koruma altında olduğunu ifade ederek, “ Bu konuda koruyucu ve destekleyici adımların atılmasını artık görmek istiyoruz. Küçük esnaf olarak nitelendirdiğimiz topluluk, toplumumuzun omurgasıdır. Kilis’in en büyük sivil toplum kuruluşu esnaf topluluğudur. Esnafı koruyamazsak toplum yapımımızı koruyamayız. Bir yandan ulusal marketler esnafımızın bugününü çalmakta, diğer yandan zorunlu eğitim nedeniyle ileride esnafımızın yerini alacak insan kaynağı tüketilmektedir. Bu gidişe dur denilmezse 10 yıl sonra şehir esnafının büyük bölümünü mülteciler ile ulusal markalar ele geçirecektir. Konuyla ilgili yaptırımların devreye sokulması artık zaruri bir hal almıştır. KESOB olarak şehir esnafımızın bugününü ve yarınını şehrin yönetici kadrosu ile birlikte şekillendirmeye hazırız” diye konuştu.

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