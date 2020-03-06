Kilisli Muhtarlar bilgilendirdi

Kilisli muhtarlar yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Kilis Öğretmenevi Konferans Salonunda İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından Kilis merkeze bağlı Köy ve Mahalle Muhtarlarına yönelik olarak konferans düzenlendi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra İdare ve Denetleme Şefi Şimir Aktaş tarafından devlet hiyerarşisinin tanıtılması, muhtarlık müessesi ve organları, muhtarların görev yetki ve sorumlulukları, Kilis Merkez ilçe nüfus yetkilileri tarafından Nüfus ve vatandaşlıkla ilgili iş ve işlemler konusunda eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğünde görevli Başpolis Muhammed Temizkan tarafından kadın ve yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirdi. Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürü Mehmet Hakan tarafından Muhtar Bilgi Sistemi (MUSİB) tanıtımını yaptı.



