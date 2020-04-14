Kilis’te 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapılıyor

Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gıda Bankasına kayıtlı 7 bin ihtiyaç sahibi bulunduğunu ifade ederek, “10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuyoruz. 7 bin kişi gıda bankasına kayıtlı, 3 bin kişi ise kapan iş yerlerinde çalışan ihtiyaç sahipleri olmak üzere 10 bin kişiye gıda kolisi dağıtıyoruz. Yardımlar gıda bankası aracılığıyla dağıtılıyor. Vatandaşlarımızın evine kadar, gıda kolileri götürülüyor” dedi.



