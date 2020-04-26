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Kilis’te 11 bin 999 aileye biner TL dağıtıldı

KİLİS HABERLERİ  | 26.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis ve ilçelerinde 11 bin 999 aileye 1000’er TL dağıtıldığını söyledi.Millletvekili Dülger, Korona virüs salgınının vatandaşların üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.

Kilis’te 11 bin 999 aileye biner TL dağıtıldı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis ve ilçelerinde 11 bin 999 aileye 1000’er TL dağıtıldığını söyledi.
Millletvekili Dülger, Korona virüs salgınının vatandaşların üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır. Birinci fazda ilimizde toplam 7 bin 393 aileye 7 milyon 393 bin TL ,
İkinci fazda ise 4 bin 606 aileye 4 milyon 606 bin TL ödeme yapıldı. Toplamda 11 bin 999 aileye 11 milyon 999 bin TL ödeme yapılmıştır. Üçüncü fazda ise e-Devlet kapısı üzerinde yer alan ‘Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru’ formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır” dedi.

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