Kilis’te 15 Temmuz’u anma töreni düzenlendi

Kilis’te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Gününde Şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Şehitlikteki törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, daire amir ve müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasında müteakip Kuran-ı kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından dua okundu. Protokol üyelerini şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasından sonra şehitlikteki tören sona erdi.

