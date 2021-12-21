YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı

21.12.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında merkeze bağlı Çerçili köyünde 16 yabancı uyrukluyu tespit etti.

Yasa dışı yollarla sınırı geçtikleri belirlenen yabancı uyruklular sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyedeKilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
Anahtar Kelimeler:
suriye Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 21 Aralık Salı

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:35
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:47

Kilis Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Şekeroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Şekeroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.