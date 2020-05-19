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Kilis’te 19 Mayıs kutlamaları

KİLİS HABERLERİ  | 19.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Kilis’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunuldu.Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında Sosyal Mesafeyi koruyarak çelen sunumu yapıldı.

Kilis’te 19 Mayıs kutlamaları

Kilis’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunuldu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında Sosyal Mesafeyi koruyarak çelen sunumu yapıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim’in katılımıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Anadolu’nun bağımsızlık meşalesini yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün genliğe armağan ettiği önemli günün 101. yıl dönümünü münasebetiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kilis’te 19 Mayıs kutlamaları

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Sabah
05:14
Öğle
12:33
İkindi
16:22
Akşam
19:42
Yatsı
21:12

Kilis Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Özkeleş Eczanesi
Merkez
Star Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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