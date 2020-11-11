Kilis’te 2021 yılında yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Gaziantep Ofis Sorumlusu Filippo Mazarelli ile 2021 yılında uygulanacak projeleri ele aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, 2021 yılında bir çok projeye imza atacaklarını ifade ederek, “Uluslar arası bir çok kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak proje hazırlıyoruz. UNICEF Gaziantep Ofis Sorumlusu Filippo Mazarelli ve ekibi ile 2020 yılı proje faaliyetlerini değerlendirdik. 2021 yılı için yeni uygulanacak projemiz ile ilgili faaliyetlerimizi konuştuk ve bilgi paylaşımında bulunduk” dedi.

